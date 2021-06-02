Не менее 348 контейнеров с легковоспламеняющимися химикатами находятся на арестованном в Суэцком канале контейнеровозе Ever Given, который в марте стал причиной блокировки водной артерии на шесть дней. Об этом сообщил в среду начальник управления по навигации Суэцкого канала Мухаммед ас-Сейид, передает информационный портал El Balad.

"Судно перевозило груз из 348 контейнеров с 11 видами легковоспламеняющихся химических веществ и окислителей", - сказал он и отметил при этом, что никаких опасных радиоактивных нуклидов на контейнеровозе нет. По словам Мухаммеда ас-Сейида, управление канала выделило пять катеров, в том числе три пожарных судна, для постоянного сопровождения блокированного в районе Горьких озер контейнеровоза. "Эти меры приняты в целях безопасности на период ареста судна Ever Given, пока по нему не будет принято окончательное решение, которое удовлетворит обе стороны", - заметил он.

29 мая суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам первой инстанции отложил до 20 июня слушания по делу о компенсациях за ущерб каналу от блокировки по просьбе сторон, чтобы дать им возможность продолжить переговоры и прийти к мировому соглашению.

23 марта шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given, являющийся одним из крупнейших в мире по тоннажу и размерам, перегородил одномагистральную южную часть канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели, операция увенчалась успехом только после углубления дна с помощью земснарядов, а затем 17 буксиров после нескольких попыток вытащили контейнеровоз.

За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка из все подходящих судов дошла почти до Индии. Только 3 апреля ситуация была полностью разрешена, и все застрявшие суда благополучно прошли канал. Предварительное расследование происшествия показало, что к аварии привела человеческая ошибка. Практически сразу администрация канала возложила всю полноту ответственности на капитана.