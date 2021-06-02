МВД опровергло "осаду" азербайджанцами здания полиции в Мошково

Согласно версии следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС в ходе исполнения должностных обязанностей осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для того, чтобы установить его личность. В определенный момент 19-летний мужчина начал препятствовать действиям сотрудникам ДПС. Он являлся знакомым того, кого сопровождал инспектор.

Согласно версии СК, сотрудник преодолел оказываемое сопротивление и вышел за пределы своих полномочий, применив насилие в отношении 19-летнего мужчины. Он нанес ему удары руками и ногами по телу. Затем сотрудник вынул из кобуры свой табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок, целясь в мужчину. Потерпевший получил пулевое ранение головы. 30 мая он скончался в больнице.