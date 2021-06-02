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Фейк: МВД опровергло "осаду" азербайджанцами здания полиции в Мошково

Лера Букина
28 минут назад
Полиция опровергла информацию о 60 вооруженных людях, окруживших больницу и отделение полиции в поселке Мошково в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
МВД опровергло "осаду" азербайджанцами здания полиции в Мошково
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
СМИ ранее начали распространять информацию о том, что после непреднамеренного убийства молодого человека инспектором ДПС якобы 60 представителей азербайджанской диаспоры приехали в поселок Мошково Новосибирской области. Как сообщалось, они окружили больницу и местное отделение полиции, а также угрожали сотрудникам полиции.
«Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов», - сообщил собеседник агентства.
Согласно версии следствия, вечером 28 мая инспектор ДПС в ходе исполнения должностных обязанностей осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для того, чтобы установить его личность. В определенный момент 19-летний мужчина начал препятствовать действиям сотрудникам ДПС. Он являлся знакомым того, кого сопровождал инспектор.
Согласно версии СК, сотрудник преодолел оказываемое сопротивление и вышел за пределы своих полномочий, применив насилие в отношении 19-летнего мужчины. Он нанес ему удары руками и ногами по телу. Затем сотрудник вынул из кобуры свой табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок, целясь в мужчину. Потерпевший получил пулевое ранение головы. 30 мая он скончался в больнице.
Сотрудник полиции был заключен под стражу
Центральным районным судом Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Происшествия,ГИБДД,МВД,Новосибирская Область,
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