Стрельба произошла в центре Москвы

Три человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы
. Об этом сообщает
Telegram-канал Mash.
Согласно данным интернет-издания, возле кафе на Марксисткой улице поссорились трое мужчин, в результате чего один них открыл огонь из травматического оружия.
По предварительным данным, ранения получили все участники инцидента. Одного из них госпитализировали.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время устанавливаются детали случившегося.
В воскресенье вечером, 30 мая, мужчина открыл огонь из окна своего дома в Екатеринбурге. В результате инцидента
был ранен ребенок и сотрудник Росгвардии
. Девятилетнюю девочку, пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге, отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.
Как заявили в пресс-службе регионального Минздрава
, ребенка уже прооперировали ведущие хирурги областной детской клинической больницы. Еще один пострадавший был отправлен домой.
Врачи выписали из стационара шестерых детей, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии 175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана. Такие сведения предоставил представитель минздрава республики. В общей сложности
в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых.
Согласно данным Минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых были доставлены для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Из станционера позднее выписали четырех