Стрельба произошла в центре Москвы

Три человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Согласно данным интернет-издания, возле кафе на Марксисткой улице поссорились трое мужчин, в результате чего один них открыл огонь из травматического оружия.

По предварительным данным, ранения получили все участники инцидента. Одного из них госпитализировали.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время устанавливаются детали случившегося.

В воскресенье вечером, 30 мая, мужчина открыл огонь из окна своего дома в Екатеринбурге. В результате инцидента

был ранен ребенок и сотрудник Росгвардии . Девятилетнюю девочку, пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге, отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как заявили в пресс-службе регионального Минздрава , ребенка уже прооперировали ведущие хирурги областной детской клинической больницы. Еще один пострадавший был отправлен домой.

Врачи выписали из стационара шестерых детей, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии 175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана. Такие сведения предоставил представитель минздрава республики. В общей сложности

в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых.

Согласно данным Минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых были доставлены для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Из станционера позднее выписали четырех