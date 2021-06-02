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В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу

Lenta.ru
1 час назад
В Москве на Марксистской улице неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По данным канала, трое мужчин поссорились у кафе в центре города, после чего один из них достал пистолет и начал стрелять. Все трое получили травмы, но в больницу обратился лишь один пострадавший.
На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Происшествия,Москва,
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