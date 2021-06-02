Самосвал БелАЗ переехал автомобиль, в котором находились люди. Об этом сообщает Telegram-канала «Мимо Проходил», опубликовавший видео инцидента.

По предварительным данным, зафиксированное на камеру видеорегистратора происшествие случилось в окрестностях Караганды. Специалисты по ремонту системы кондиционирования промышленной техники прибыли к карьеру на своей машине. Закончив работу, они намеривались уезжать и сели в легковушку.