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В Москве задержаны аферисты, похищавшие деньги у пенсионеров

РИАМОиещё 4
1 час назад
В столице задержали двух женщин и мужчину, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров, сообщается на сайте «МВД Медиа».
В Москве задержали подозреваемых в хищении денег у пожилых
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
«По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных ведомств и сообщали, что им полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки. Для получения выплаты якобы требуется внести страховой платеж и обновить документацию по каждому покупателю», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она добавила, что после этого жертвы переводили деньги на банковские счета, которые находились под контролем аферистов, а когда понимали, что их обокрали – обращались в правоохранительные органы. Силовую поддержку в задержании полицейским оказали росгвардейцы.
Волк отметила, во время обысков были изъяты предметы и документы, которые имеют значение для расследования. На текущий момент установлено, что от рук злоумышленников пострадали пять человек в возрасте от 66 до 82 лет.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Подозреваемые находятся под стражей. Остальные факты хищения и возможные соучастники выявляются.
Происшествия,Ирина Волк,МВД,Москва,
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