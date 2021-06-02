В Хабаровске 12-летняя девочка попала в больницу с переломом костей черепа и ушибом головного мозга. Эти травмы подросток получила, когда каталась на электроскутере и столкнулась со сверстницей на велосипеде.
Инцидент произошел в минувший вторник и попал в объектив камеры наружного наблюдения. Видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
Как сообщает РИА «Новости», правоохранители инициировали проверку по факту случившегося. В частности, будут исследованы электросамокаты и скутеры арендодателя на предмет соблюдения техники безопасности при сдаче в прокат.