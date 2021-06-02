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Столкновение девочки на электроскутере с велосипедистской попало на видео

Алевтина Жаркова
49 минут назад
В Хабаровске 12-летняя девочка попала в больницу с переломом костей черепа и ушибом головного мозга. Эти травмы подросток получила, когда каталась на электроскутере и столкнулась со сверстницей на велосипеде.
Инцидент произошел в минувший вторник и попал в объектив камеры наружного наблюдения. Видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
Как сообщает РИА «Новости», правоохранители инициировали проверку по факту случившегося. В частности, будут исследованы электросамокаты и скутеры арендодателя на предмет соблюдения техники безопасности при сдаче в прокат.
Происшествия,Видео,Хабаровск,
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