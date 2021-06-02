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Россиянину грозит тюремный срок из-за сбоя в банковском приложении

Лера Букина
1 час назад
36-летнему жителю Тулы грозит тюремное заключение за кражу у банка почти 50 миллионов рублей. Он воспользовался сбоем при техническом обновлении в мобильном приложении. Об этом сообщает новостной портал Myslo.
Россиянин похитил у банка 50 млн рублей во время сбоя
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно данным портала, россиянин столкнулся со сбоем в работе после обновления мобильного приложения. Так, при онлайн-переводах на карты других банков средства с его счета не списывались, однако пополнялись счета, на которые он переводил средства. Им было совершено несколько подобных операций. В итоге он похитил у банка 49 650 000 рублей.
Трата средств совершалась на протяжении двух месяцев. Он приобрел две иномарки, отдохнул за границей и купил три квартиры.
Правда всплыла на поверхность, когда банк начал подводить итоги по отчету за квартал. Ему предъявили обвинение
в краже, совершенной в особо крупном размере, и в легализации денег, полученных в результате преступления.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Недавно стало известно, что сервис криптолендинга BlockFi по ошибке перечислил своим клиентам бонусы в биткоинах. Вернуть перечисленное не представляется возможным. Можно рассчитывать лишь на сознательность получателей.
Также в этом году стало известно о случае, когда мужчина из Гомеля из-за ошибки банка разбогател на 1,7 миллиона рублей.
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