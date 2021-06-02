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Опубликовано видео пожара на корабле ВМС Ирана в Оманском заливе

Алевтина Жаркова
1 час назад
Корабль Kharg военно-морских сил Ирана затонул после пожара в Оманском заливе. Экипаж судна был экстренно эвакуирован. В Сети появилось видео с места пожара, на котором запечатлен огромный клуб дыма, поднимающийся над кораблем.
Как сообщает ТАСС, возгорание возникло во время учебной миссии недалеко от порта Джаск. Экипаж Kharg был благополучно эвакуирован в присутствии аварийно-спасательной бригады.
О причинах ЧП не сообщается. Иранское Министерство обороны пока никак не прокомментировало этот инцидент.
По некоторым сведениям, Kharg был самым большим кораблем ВМС Ирана.
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