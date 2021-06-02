Подростки попали в больницу из-за взрыва газового баллона

По его данным, 1 июня в 20:50 мск поступило сообщение от единой дежурно-диспетчерской службы района, что в садоводческом товариществе "Урожайный" в заброшенном дачном доме произошел взрыв бытового газа.

По информации ГУ МЧС по Вологодской области, подростки сами дошли до дома местной жительницы, которая вызвала скорую помощь. Пожар в дачном товариществе заметил работник порта с противоположной стороны реки, он обратился в пожарную службу. По факту ЧП сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в УМВД по региону.