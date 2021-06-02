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Власти рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона под Вологдой

ТАССиещё 3
2 часа назад
Пять подростков 13-14 лет, пострадавших в результате взрыва газового баллона в заброшенном дачном доме в Сокольском районе Вологодской области, находятся в детской областной больнице с ожогами. Их состояние удовлетворительное, сообщил в среду ТАСС руководитель администрации Сокольского района Сергей Рябинин.
Подростки попали в больницу из-за взрыва газового баллона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Все пятеро были госпитализированы в детскую областную больницу с ожогами различной степени тяжести. С утра нас проинформировали, что состояние их удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
По его данным, 1 июня в 20:50 мск поступило сообщение от единой дежурно-диспетчерской службы района, что в садоводческом товариществе "Урожайный" в заброшенном дачном доме произошел взрыв бытового газа.
"Баллон [газовый] 50-литровый взорвался. Причина взрыва ориентировочно - детская шалость. В результате пострадали пятеро подростков 13-14 лет города Сокола, учащиеся местной школы. Все подростки находятся на учете комиссии по делам несовершеннолетних. После взрыва последовал пожар, дом сгорел полностью. Предварительно, баллон находился в доме", - сообщил Рябинин.
По информации ГУ МЧС по Вологодской области, подростки сами дошли до дома местной жительницы, которая вызвала скорую помощь. Пожар в дачном товариществе заметил работник порта с противоположной стороны реки, он обратился в пожарную службу. По факту ЧП сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в УМВД по региону.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Вологодская Область,Сокольское,Вологда,
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