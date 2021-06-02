Подростки попали в больницу из-за взрыва газового баллона

"Все пятеро были госпитализированы в детскую областную больницу с ожогами различной степени тяжести. С утра нас проинформировали, что состояние их удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
"Баллон [газовый] 50-литровый взорвался. Причина взрыва ориентировочно - детская шалость. В результате пострадали пятеро подростков 13-14 лет города Сокола, учащиеся местной школы. Все подростки находятся на учете комиссии по делам несовершеннолетних. После взрыва последовал пожар, дом сгорел полностью. Предварительно, баллон находился в доме", - сообщил Рябинин.