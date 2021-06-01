В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Родители Протасевича намерены судиться с белорусскими СМИ

Газета.Ru
1 час назад
Родители находящегося в заключении в Минске журналиста Романа Протасевича собираются обратиться в суд из-за развернутой против их сына кампании в государственных СМИ Белоруссии. Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы просто так этого не оставим": Родители Протасевича засудят СМИ
Фото: ReutersReuters
«В последнее время пошла кампания, когда его пытаются выставить экстремистом, террористом, обзывают его на государственных телеканалах. Я, конечно же, все просто так не оставлю, я подам в суд и добьюсь правды, чтобы человек, который говорил эти слова, доказал. Если он не сможет доказать, его ждет суровое наказание. Мы как родители просто так этого не оставим», — сказал отец блогера Дмитрий Протасевич на пресс-конференции, организованной литовскими парламентариями.
Мать Романа Наталия Протасевич заявила, что одним из дезинформаторов является белорусский журналист Григорий Азаренок. По ее словам, Азаренок на своем телеканале называет Романа «выродком, неонацистом».
Женщина призвала оказать помощь Роману, его девушке Софии Сапеге и «всем парням, которые за решеткой, которых пытают».
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его подруга, россиянка София Сапега.
Ранее, мать арестованной вместе с Протасевичем Сапеги написала письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попросив не оставлять дело ее дочери без внимания.
Происшествия,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Минск,Беларусь,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители