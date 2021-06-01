"Мы просто так этого не оставим": Родители Протасевича засудят СМИ

Родители находящегося в заключении в Минске журналиста Романа Протасевича собираются обратиться в суд из-за развернутой против их сына кампании в государственных СМИ Белоруссии . Об этом сообщает Интерфакс.

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«В последнее время пошла кампания, когда его пытаются выставить экстремистом, террористом, обзывают его на государственных телеканалах. Я, конечно же, все просто так не оставлю, я подам в суд и добьюсь правды, чтобы человек, который говорил эти слова, доказал. Если он не сможет доказать, его ждет суровое наказание. Мы как родители просто так этого не оставим», — сказал отец блогера Дмитрий Протасевич на пресс-конференции, организованной литовскими парламентариями.

Мать Романа Наталия Протасевич заявила, что одним из дезинформаторов является белорусский журналист Григорий Азаренок. По ее словам, Азаренок на своем телеканале называет Романа «выродком, неонацистом».

Женщина призвала оказать помощь Роману, его девушке Софии Сапеге и «всем парням, которые за решеткой, которых пытают».

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его подруга, россиянка София Сапега.