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«Скинул деньги с балкона»: сидевшей с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад
96-летнего ветерана Василия Пронина, находившегося на Параде Победы на трибуне рядом с Владимиром Путиным, обокрали мошенники. Жулики разработали хитроумную схему, о чем корреспонденту «Звезды» подробно рассказал сам Василий Гаврилович.
Сидевшей с Путиным на параде ветеран рассказал о краже
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вдруг, звонок в мой адрес по обычному городскому телефону. Человек представился капитаном полиции. Я – участковый. Я хочу вам сказать, что у нас в районе последнее время орудуют бандиты и уже есть случаи, когда они у одной (женщины – Прим.ред.) отобрали 400 тысяч, два человека пропали без вести. Если вам позвонят, то немедленно позвоните мне и дал номер телефон», – поделился ветеран.
Пронин подчеркнул, что через несколько часов, ему позвонил другой человек и начал угрожать, если пенсионер не снимет 400 тысяч рублей.
«Даю тебе два часа. За эти два часа ты пойдешь в банк, возьмешь 400 тысяч рублей, придешь домой, я через полчаса приеду, ты спустишься и отдашь мне деньги», – сообщил он.
Ветеран рассказал, что деньги со счета ему удалось снять лишь во втором отделении банка – в первом ему отказали. В результате, ветеран снял необходимую сумму в банке, приехал домой и сбросил деньги в пакете с балкона мошеннику, который уже поджидал внизу. Вся эти действия были необходимы якобы для поимки мошенника, уточнил Василий Гаврилович.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, воров ищут. В свою очередь, в ГСУ СК по Москве заявили, что ведомство начало доследственную проверку «по фактам противоправных действий в отношении пожилого мужчины, озвученным в СМИ».
Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. Во время Парада Победы 9 мая он сидел на трибуне рядом с Владимиром Путиным, который укрыл ветерана курткой от холода.
Происшествия,Василий Пронин,Ирина Волк,Владимир Путин,СКР,МВД,
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