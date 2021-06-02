Сидевшей с Путиным на параде ветеран рассказал о краже

«Вдруг, звонок в мой адрес по обычному городскому телефону. Человек представился капитаном полиции. Я – участковый. Я хочу вам сказать, что у нас в районе последнее время орудуют бандиты и уже есть случаи, когда они у одной (женщины – Прим.ред.) отобрали 400 тысяч, два человека пропали без вести. Если вам позвонят, то немедленно позвоните мне и дал номер телефон», – поделился ветеран.
«Даю тебе два часа. За эти два часа ты пойдешь в банк, возьмешь 400 тысяч рублей, придешь домой, я через полчаса приеду, ты спустишься и отдашь мне деньги», – сообщил он.