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Опубликовано видео наезда реанимобиля на девушку на самокате в Петербурге

Юрий Столбов
42 минуты назад
В Санкт-Петербурге реанимобиль на переходе сбил девушку на самокате. Видео произошедшего опубликовал Life-SHOT.
ДТП произошло ночью в Центральном районе города. На видео видно, что другие пешеходы остаются на тротуаре, а девушка начинает движение, после чего её сбивает реанимобиль.
Помощь пострадавшей оказали на месте. Травмы оказались незначительными.
Происшествия,Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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