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Обвиняемый в убийстве гея сбежал из зала суда в Москве

News.ruиещё 6
18 минут назад
Москве из зала Басманного суда сбежал Антон Бережной, который обвиняется в убийстве гея Романа Едалова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обвиняемый в убийстве гея сбежал из зала суда в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Преступление было совершено летом 2019 года. Бережной напал на двоих молодых людей у Курского вокзала. Поводом для этого послужила их сексуальная ориентация. В результате один из них погиб.
В 2020 году Бережной предстал перед судом присяжных и те его оправдали. Некоторое время спустя из-за общественного резонанса приговор был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение.
1 июня в Басманном суде проходили прения по делу. После того как обвиняемый выступил с последним словом, судья объявил перерыв. По его окончании Бережной на оглашение приговора не явился. Он исчез, оставив в суде свой паспорт.
В настоящее время мужчину разыскивает полиция. Предполагается, что он может попытаться покинуть столицу на поезде.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, попытался сбежать из суда, куда был доставлен для избрания меры пресечения. При этом он захватил в заложники одного из конвойных и угрожал ему ножом. Другой конвоир ранил злоумышленника из табельного оружия. В результате тот скончался на месте.
Происшествия,Москва,
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