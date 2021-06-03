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На космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1
30 минут назад
На космодроме Восточный выявили новые махинации на сотни миллионов рублей, следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».
На космодроме Восточный выявили новые махинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В одном случае подрядчик получил через должностных лиц АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 миллионов рублей. В другом подрядчик представил фиктивные документы и похитил еще почти 60 миллионов рублей, не выполнив строительно-монтажные работы.
По предварительным данным, 15 июня 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и акционерным обществом ЦЭНКИ был заключен госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка 3.2» в Амурской области. Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» на сумму более четырех миллиардов рублей.
С конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, направили «Респекту» в общей сложности 700 миллионов рублей, при этом обязательств на объекте было выполнено всего на 100 миллионов рублей. В результате в отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В другом уголовном деле речь идет о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). К строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено аффилированное с «Респект-СМ» ООО — «Баваль». Обе организации с сентября по ноябрь 2020 года представили в казначейство подложные акты приема выполненных работ и получили от казначейства 59,8 миллиона рублей. В результате должностные лица распорядились средствами по собственному усмотрению.
В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство Восточного.
Космодром Восточный строится в Амурской области. В настоящее время практически завершено строительство первой очереди объекта, предназначенного для запуска средних ракет «Союз-2». Сейчас на космодроме ведется возведение второй очереди, которая позволит запускать носители семейства «Ангара». Строительство космодрома сопровождается многочисленными нарушениями и коррупционными скандалами.
Происшествия,Криминал,Дмитрий Песков,ЦЭНКИ,СКР,Газета "Коммерсантъ",
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