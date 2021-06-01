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Владелец батута и предприниматель задержаны в Барнауле после ЧП с детьми

ТАСС
26 минут назад
Следователи в Алтайском крае задержали владельца опрокинувшегося батута в Барнауле и предпринимателя, оказывающего эти услуги, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в понедельник.
Начались задержания после ЧП с батутом в Барнауле
Фото: instagram.com/sledcom_altaikraiinstagram.com/sledcom_altaikrai
"Предъявлено обвинение 51-летней индивидуальному предпринимателю в оказании услуг, не отвечающих безопасности. Она задержана, допрошена в качестве обвиняемого. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, 30-летний предприниматель", - сказали в пресс-службе.
В следственном управлении уточнили, что задержанные - мать и сын. Сын является владельцем батута, а оказанием услуг занималась его мать. Следователи намерены провести экспертизу состояния батута, правильности его использования, соответствия правилам безопасности. Известно, что батут выпущен в 2019 году и в связи с тем, что в 2020 году он не работал, является новым, запущен в эксплуатацию совсем недавно. Также следствие запросит данные о погодных условиях и наличии ветра в день происшествия у городских синоптиков.
В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что состояние пострадавших девочек стабильно тяжелое, но без отрицательной динамики.
Как установило следствие, днем 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки трех и четырех лет получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Ранее следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Был допрошен владелец батута. После происшествия власти Алтайского края организовали внеплановую проверку аттракционов в регионе.
Происшествия,Минздрав РФ,СКР,ИТАР-ТАСС,Алтайский Край,Барнаул,
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