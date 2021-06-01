Начались задержания после ЧП с батутом в Барнауле

Как установило следствие, днем 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров Барнаула опрокинулся
надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки трех и четырех лет получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Ранее следователи возбудили
уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Был допрошен владелец батута. После происшествия власти Алтайского края организовали
внеплановую проверку аттракционов в регионе.