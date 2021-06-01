Начались задержания после ЧП с батутом в Барнауле

В следственном управлении уточнили, что задержанные - мать и сын. Сын является владельцем батута, а оказанием услуг занималась его мать. Следователи намерены провести экспертизу состояния батута, правильности его использования, соответствия правилам безопасности. Известно, что батут выпущен в 2019 году и в связи с тем, что в 2020 году он не работал, является новым, запущен в эксплуатацию совсем недавно. Также следствие запросит данные о погодных условиях и наличии ветра в день происшествия у городских синоптиков.