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Неизвестный проломил голову безработному мужчине на севере Москвы

Агентство «Москва»иещё 1
20 минут назад
Полиция устанавливает личность злоумышленника, который нанес тяжелые черепно-мозговые травмы безработному мужчине в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
Безработному мужчине проломили голову в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«31 мая в 6:24 в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации в одну из городских больниц безработного мужчины с серьезными травмами головы. Было установлено, что за несколько часов до этого между потерпевшим и неизвестным возник конфликт во дворе одного из домов по ул. Вучетича, в ходе которого последний нанес удар по голове своему оппоненту. Впоследствии у мужчины диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, острую субдуральную гематому и переломы теменно-височной и лобной костей», - рассказали в пресс-службе.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Происшествия,МВД,Москва,
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