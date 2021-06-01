Безработному мужчине проломили голову в Москве

«31 мая в 6:24 в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации в одну из городских больниц безработного мужчины с серьезными травмами головы. Было установлено, что за несколько часов до этого между потерпевшим и неизвестным возник конфликт во дворе одного из домов по ул. Вучетича, в ходе которого последний нанес удар по голове своему оппоненту. Впоследствии у мужчины диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, острую субдуральную гематому и переломы теменно-височной и лобной костей», - рассказали в пресс-службе.