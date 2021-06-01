Безработному мужчине проломили голову в Москве

Полиция устанавливает личность злоумышленника, который нанес тяжелые черепно-мозговые травмы безработному мужчине в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.