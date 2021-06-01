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Избиение подростка взрослой парой сняли на видео

Александр Кузьмин
26 минут назад
Школьник ударил женщину по лицу и получил в ответ сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Видео из Воронежа публикует telegram-канал “Life shot”
На кадрах можно увидеть, как 13-летний парень подходит к мужчине, предположительно для того, чтобы выслушать замечание из-за бега по газону.
Мужчина сразу начал вести себя агрессивно, хватать школьника за футболку. Позже подоспела спутница 38-летнего Романа, Наталья. Парень отмахивался от пары, несколько раз заехал по лицу женщине. После чего её спутник пошёл разбираться с мальчиком “по-мужски”, сначала несколько раз ударил его кулаком по лицу, затем зашёл вместе с ним в подъезд и там продолжил избиение.
Сообщается, что мальчик также позволи оскорбительные высказывание в адрес 41-летней женщины. Она вызвала полицию и сообщали что её мужа избивают. В итоге в отдел забрали только мальчика. Позже его родители написали встречное заявление.
Происшествия,Видео,
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