Избиение подростка взрослой парой сняли на видео

Школьник ударил женщину по лицу и получил в ответ сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Видео из Воронежа публикует telegram-канал “Life shot”

На кадрах можно увидеть, как 13-летний парень подходит к мужчине, предположительно для того, чтобы выслушать замечание из-за бега по газону.

Мужчина сразу начал вести себя агрессивно, хватать школьника за футболку. Позже подоспела спутница 38-летнего Романа, Наталья. Парень отмахивался от пары, несколько раз заехал по лицу женщине. После чего её спутник пошёл разбираться с мальчиком “по-мужски”, сначала несколько раз ударил его кулаком по лицу, затем зашёл вместе с ним в подъезд и там продолжил избиение.