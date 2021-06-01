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Режим угрозы ЧС объявили в Красноярске

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 июня 2021
Власти Красноярска в связи с возможными подтоплениями, вызванными сбросом воды на Красноярской ГЭС, ввели в городе режим угрозы ЧС, сообщили в мэрии.
В Красноярске объявили режим угрозы ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Накануне сброс воды на Красноярской ГЭС увеличили до 6 тыс. кубометров в секунду, это может серьезно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и окрестностях, передает РИА «Новости».
«Комиссия по ЧС Красноярска ввела режим угрозы Чрезвычайной ситуации. Все органы управления переведены в режим повышенного функционирования», – сказали в мэрии города.
В краевом агентстве ГО и ЧС сообщили, что повышенные сбросы могут продлиться до конца июня. В ведомстве попросили жителей ограничить пребывание в прибрежных зонах, по возможности отключить электричество.
Ранее в Красноярском крае из-за паводка подтопило 14 населенных пунктов.
Происшествия,Красноярская ГЭС,РИА Новости,Красноярск,
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