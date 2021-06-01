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Появилось видео с пьяным доктором в Пермском крае

Александр Кузьмин
1 час назад
Инцидент произошёл в городе Березники Пермского края.Пьяный доктор не мог сделать перевязку одной из пациенток. Видео публикует telegram-канал “Life shot”.
На кадрах можно увидеть, как мужчина в медицинском халате никак не реагирует на недовольство родственников пациентки.
“Мы с десяти часов ждём перевязки” - говорит одна из авторов видео.
Позднее можно увидеть, как этот же мужчина лежит на диване в кабинете и не может связать и двух слов в качестве ответа на вопрос как его зовут.
Минздрав Пермского края сообщает, что этот врач отстранён от работы. Сейчас проводится проверка. Представитель минздрава также добавил, что с врача будут запрошены объяснения и применены меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением.
Происшествия,Видео,Минздрав РФ,Пермский Край,
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