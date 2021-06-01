Появилось видео с пьяным доктором в Пермском крае

На кадрах можно увидеть, как мужчина в медицинском халате никак не реагирует на недовольство родственников пациентки.

Позднее можно увидеть, как этот же мужчина лежит на диване в кабинете и не может связать и двух слов в качестве ответа на вопрос как его зовут.