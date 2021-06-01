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Угнавшие у родителей машину и попавшие в аварию школьницы попали на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Инцидент произошёл рано утром в станице Челбасской в Краснодарском крае.
Две школьница взяли покататься автомобиль у родителей одной из девочек и влетели в столб с электропроводами.
На кадрах видно, как белый автомобиль со средней скоростью движется по дороге, сворачивая прямиком в столб. После столкновения из машины выбегают две испуганные девушки. Посмотрел на повреждённый автомобиль они решают просто убежать.
По данным МВД на рулём была 15-летняя девушка, а на пассажирском её 14-летняя подруга. Материалы в отношении них передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Владельцев автомобиля ждёт штраф до 30 тысяч рублей за передачу машины несовершеннолетним.
Происшествия,Видео,Краснодарский Край,
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