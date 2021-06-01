Угнавшие у родителей машину и попавшие в аварию школьницы попали на видео

Инцидент произошёл рано утром в станице Челбасской в Краснодарском крае

Две школьница взяли покататься автомобиль у родителей одной из девочек и влетели в столб с электропроводами.

На кадрах видно, как белый автомобиль со средней скоростью движется по дороге, сворачивая прямиком в столб. После столкновения из машины выбегают две испуганные девушки. Посмотрел на повреждённый автомобиль они решают просто убежать.