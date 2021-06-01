Пожар в строящемся корпусе школы на Камчатке сняли на видео

В Петропавловске-Камчатском загорелся строящийся корпус школы 33 на проспекте Рыбаков. Видео публикует telegram-канал “РИА Новости”.
По сообщениям Главного управления МЧС по Камчатскому краю площадь возгорания составила около 120 кв.м. О пострадавших не сообщается. Стоит отметить, что горящее здание находится рядом со ныне действующим корпусом.
По информации министра строительства и жилищной политики региона Андрея Дегодьева, ущерб строящемуся зданию не нанесён. По предварительным данным произошло возгорание пенополистирола из-за нарушения технологии производства работ.