По ее словам, специалисты изучают этот случай. Подчеркивается, что это второй случай смерти в стране, связанный с препаратом AstraZeneca. Кроме того, случаи после вакцинации подтвердились еще у четырех человек: один из них уже выздоровел, три пациента находятся в больницах.