Легкоатлет Сафиуллин задержан за сбыт наркотиков

При обыске в доме Сафиуллина обнаружено полкилограмма синтетических наркотиков.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания, не уточнив личности задержанного.
Там рассказали, что оперативникам сообщили о 28-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению наркотиков. Подозреваемого задержали на улице Бориса Пастернака. В его квартире нашли 470 граммов мефедрона, электронные весы и упаковочные пакеты.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Сафиуллин находится под домашним арестом.
Ильгизар Сафиуллин — российский легкоатлет, специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Чемпион России среди юниоров 2010 года, чемпион Европы по кроссу 2011 года среди юниоров, чемпион Европы по кроссу 2014 года среди молодежи.