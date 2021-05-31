Легкоатлет Сафиуллин задержан за сбыт наркотиков

Фото: РИА Новости РИА Новости

При обыске в доме Сафиуллина обнаружено полкилограмма синтетических наркотиков.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания, не уточнив личности задержанного.

Там рассказали, что оперативникам сообщили о 28-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению наркотиков. Подозреваемого задержали на улице Бориса Пастернака. В его квартире нашли 470 граммов мефедрона, электронные весы и упаковочные пакеты.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Сафиуллин находится под домашним арестом.