В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Легкоатлет Сафиуллин задержан за сбыт наркотиков в Москве

Вероника Полынина
1 час назад
В Москве по подозрению в сбыте наркотиков задержан чемпион Европы по кроссу среди юниоров Ильгизар Сафиуллин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Легкоатлет Сафиуллин задержан за сбыт наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При обыске в доме Сафиуллина обнаружено полкилограмма синтетических наркотиков.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания, не уточнив личности задержанного.
Там рассказали, что оперативникам сообщили о 28-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению наркотиков. Подозреваемого задержали на улице Бориса Пастернака. В его квартире нашли 470 граммов мефедрона, электронные весы и упаковочные пакеты.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Сафиуллин находится под домашним арестом.
Ильгизар Сафиуллин — российский легкоатлет, специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Чемпион России среди юниоров 2010 года, чемпион Европы по кроссу 2011 года среди юниоров, чемпион Европы по кроссу 2014 года среди молодежи.
Происшествия,Ильгизар Сафиуллин,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители