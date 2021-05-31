Летевший из Сочи самолет аварийно сел в Шереметьево

Пассажирский самолет А-321, который летел из Сочи, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за запаха горелой проводки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обстоятельства случившегося уточняются. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
Ранее в Индии пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за оказавшейся на борту летучей мыши.
Компания Air India выполняла рейс по маршруту "Дели-Ньюарк". Пассажиры испугались, что мышь может быть переносчиком коронавируса и сообщили о ней капитану судна, тот принял решение экстренно посадить самолет в индийском аэропорту. На земле летучую мышь передали зоозащитникам, которые отпустили животное в дикую природу.