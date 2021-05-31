Летевший из Сочи самолет аварийно сел в Шереметьево

Компания Air India выполняла рейс по маршруту "Дели-Ньюарк". Пассажиры испугались, что мышь может быть переносчиком коронавируса и сообщили о ней капитану судна, тот принял решение экстренно посадить самолет в индийском аэропорту. На земле летучую мышь передали зоозащитникам, которые отпустили животное в дикую природу.