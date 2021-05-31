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Неудачный побег пьяного водителя от полиции попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В субботу, 29 мая в 20:40 активисты «Ночного патруля» около одного из торговых центров на проспекте 50 лет Октября в Сызрани заметили молодого человека с признаками опьянения. Об этом сообщает паблик "Огибдд Сызранское".
Мужчина сел в автомобиль Ваз-2109 и начал движение по парковочной площадке. Общественники передали информацию находящемуся поблизости наряду ДПС и уже спустя минуту сотрудники Госавтоинспекции заметили указанный автомобиль.
На видео видно,что после остановки автомобиля нарушитель пытался убежать от сотрудников полиции, но был задержан. 24-летний водитель имел признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.
Происшествия,Общество,Видео,ГИБДД,Сызрань,
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