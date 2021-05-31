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Появилось видео драки в центре Петербурга

Юрий Столбов
1 час назад
Трёх человек избили в центре Петербурга. Их противник баллончиком и кулаками провёл бой на поражение. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
Как стало известно "Фонтанке", драка произошла на Казанской улице, 3 около трёх часов ночи 30 мая.
Происшествия,Видео,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,
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