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Причиной убийства мужчиной жены и дочерей в Подмосковье стали долги

ТАСС
33 минуты назад
Долги, по предварительным данным, стали причиной убийства мужчиной жены и двух дочерей в Подмосковье и последовавшего его самоубийства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, долги главы семьи стали причиной убийства. Ранее в семье были конфликты на этой почве. Сейчас исследуются переписки, обнаруженные в телефонах погибших", - сказал собеседник агентства.
Ранее в понедельник источник сообщил, что мужчина убил свою жену и двух дочерей в их квартире в Щелкове, после чего совершил самоубийство. Тела женщины и девочек с колото-резаными ранениями были обнаружены лежащими на кровати спустя почти месяц.
Происшествия,Видео,Московская Область,
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