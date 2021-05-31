Ущерб на 7 млрд: в Москве раскрыли крупную финансовую пирамиду

Полиция раскрыла в Москве крупную финансовую пирамиду. Организация действовала под вывеской инвестиционной компании QBF и переводила привлекаемые средства в офшоры. Клиентам же предоставляли фальшивые отчёты об инвестициях. Следствие считает, что организаторы пирамиды могли похитить до 7 млрд рублей, при этом часть денег могли легализовать через строительство жилых комплексов.

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Суд в Москве уже арестовал соучредителя QBF Зелимхана Мунаева и юриста структуры Евгению Россиеву, узнал «Коммерсантъ». Они стали фигурантами дела об особо крупном мошенничестве, которое следственный департамент МВД возбудил в апреле.

Изучением деятельности финансовой пирамиды полицейские занимались больше года. Паралельно с этим в Санкт-Петербурге задержали директора филиальной сети QBF Владимира Пахомова , также обвинённого в мошенничестве. Арестовать его следствие не просило.

Оперативники провели обыски не только по месту жительства Мунаева и Россиевой, но и в головном офисе компании в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити». Силовики изъяли различные документы и электронные носители информации. В общей сложности по делу провели свыше 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.

Как работала QBF

Следователи выяснили, что сотрудники QBF привлекали деньги граждан под видом инвестирования в серьёзные финансовые портфели. Компания работала не только в двух крупнейших городах страны, но и через филиалы в Башкирии , Свердловской, Мурманской и Тюменской областях. Основной упор злоумышленники делали на состоятельных клиентов, которые имели доступ к бюджетным средствам. По данным газеты, несколько потерпевших перевели QBF по 200–300 млн рублей, а один пострадавший отдал в «доверительное управление» мошенникам 1 млрд рублей.

Обеспеченные граждане узнавали о возможности заработать на вложениях около 20% от знакомых. Впоследствии дивиденды им выплачивали за счёт средств новых вкладчиков. Следствие считает, что это позволяло компании и дальше привлекать состоятельных инвесторов. Рядовые клиенты, которые отдавали QBF небольшие суммы, в дальнейшем сталкивались с проблемами при попытке вывести средства. При этом менеджеры фирмы убеждали их в том, что инвестиции приносят прибыль, высылая фальшивые отчёты.

Махинации на 7 млрд рублей

Всего в деле фигурируют несколько десятков потерпевших, в том числе украинские граждане и компании из Лихтенштейна. Ущерб оценивается в 2 млрд рублей, общий долг перед клиентами — в 5–7 млрд рублей.

Для вывода средств компания использовала кипрскую QB Capital Cy Ltd (QCCY Ltd). Именно с ней физические лица заключали договор о передаче денег в «доверительное управление», что позволяло обойти нормы российского законодательства в сфере инвестирования. В дальнейшем средства переводили на расчётные счета других связанных с QBF компаний за рубежом, в том числе зарегистрированных в Белизе, на Маршалловых островах и в Никосии.

В 2018 году QCCI Ltd ликвидировали из-за повышенного интереса со стороны кипрских властей. Её место заняли другие компании-нерезиденты, а именно White Lake Management Ltd с Каймановых островов и Simtelligence Company Limited из Гонконга.

Часть привлечённых средств организаторы пирамиды легализовали через девелоперские проекты в России. Одним из них, полагают следователи, мог быть ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области. За возведение комплекса отвечала компания «М1 Девелопмент», учредителем которой выступает Роман Шпаков. Предприниматель также числится бенефициаром и учредителем компаний под аббревиатурой QBF. Именно Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора финансовой пирамиды. В январе 2021 года он уехал в ОАЭ.

Тем временем QBF продолжает работать. Пресс-секретарь компании Николай Степанов заявил газете, что уголовное преследование структуры связано с разборками неких бывших чиновников Екатеринбурга и Свердловской области. После обвинений в хищении бюджетных средств те якобы сообщили, что вложили их в инвестиционную компанию. Речь, по словам Степанова, идёт о «суммах в несколько миллиардов рублей».

Дело может быть связано с расследованием коррупционного скандала в Екатеринбурге, обратил внимание Telegram-канал Банкста. В уральской столице чиновников высшего звена, в том числе бывший вице-губернатор Илья Борзенков, оказались замешаны в деле о хищении 7 млрд рублей из бюджета. По версии следствия, через консалтинговые контракты и сеть подставных фирм чиновники переводили деньги в QBF и другие компании, которые далее отправлялись на офшорные счета, где они растворялись.