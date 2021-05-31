В Новосибирске арестован застреливший юношу сотрудник ДПС

Инцидент произошёл вечером 28 мая в Мошковском районе, когда экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования полицейских об остановке. Позже, в процессе задержания, один из приятелей молодого человека оказал сопротивление. В ходе потасовки правоохранитель выстрелил из табельного оружия. Водитель получил ранение в голову и был госпитализирован.