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Застреливший юношу сотрудник ДПС арестован в Новосибирске

News.ru
59 минут назад
Суд в Новосибирске арестовал сотрудника ДПС, который случайно застрелил 19-летнего юношу во время задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета Анастасию Кулешову.
В Новосибирске арестован застреливший юношу сотрудник ДПС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала представитель СК.
Срок ареста информагентство не уточняет.
Инцидент произошёл вечером 28 мая в Мошковском районе, когда экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования полицейских об остановке. Позже, в процессе задержания, один из приятелей молодого человека оказал сопротивление. В ходе потасовки правоохранитель выстрелил из табельного оружия. Водитель получил ранение в голову и был госпитализирован.
В региональном главке МВД утверждают, что полицейский выстрелил случайно. Тем не менее региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении сотрудника ДПС по двум статьям Уголовного кодекса — о превышении служебных полномочий и о причинении тяжкого вреда по неосторожности.
После того, как пострадавший скончался в больнице дело было переквалифицировано на более тяжкую статью — о причинении смерти по неосторожности.
Происшествия,ГИБДД,СКР,МВД,Новосибирск,
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