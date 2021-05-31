Правоохранители проверяют информацию о мужчине, который затащил 11-летнего мальчика к себе в машину в Анапе и предложил ему вознаграждение в обмен на интим. Родителям школьника удалось задержать злоумышленника. Снятые ими кадры появились в распоряжении Telegram-канала Life SHOT.
Как сообщила каналу мама ребенка, местного жителя задержали до приезда полиции.
«Он предлагал моему сыну деньги, свою машину и всё, что он захочет, в обмен на интим. Сын чудом открыл машину, вырвался наружу, добежал до первого попавшегося дома и попросил о помощи», – передает ее слова Life SHOT.