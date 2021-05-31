30 мая в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щелкове были найдены тела четырех человек: 40-летней женщины и ее детей 11 и 17 лет, а также 42-летнего мужчины. Следственный комитет обнародовал видео из жилища, которое сейчас осматривают криминалисты.

Уточняется, что на телах женщины и детей были обнаружены множественные колото-резаные раны. Рядом с мужчиной находилась бутылка из-под уксусной кислоты. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщают в СМИ, трагедия в семье произошла примерно месяц назад. Однако никто из родственников или знакомых не обеспокоился исчезновением людей. Накануне вечером соседи пожаловались на неприятный запах, исходящий из квартиры, после чего приехавшие на место ЧП сотрудники экстренных служб вскрыли дверь и обнаружили в помещении страшную находку.