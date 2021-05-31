Долги и ссоры: Появились подробности убийства в Щелково

От семьи Фируза Ёрова, который устроил расправу над своей женой и дочерьми, не было ничего известно с конца апреля. Об этом заявил следствию племянник погибшей, передает «МК»

Как отмечается, молодой человек пытался дозвониться до семьи с 21 апреля, однако попытки были безуспешными. Также отмечается, что 27 апреля он смог связаться с главой семьи. Он сообщил, что семья занимается ремонтом.

Эта версия показалась племяннику правдоподобной, поскольку квартиру в Щелково, где произошло убийство, семья приобрела в феврале. После этого молодой человек не смог выйти на связь с Фирузом, тетей и двоюродными сестрами, что и подтолкнуло его обратиться в полицию. Однако, как выяснилось, трупы обнаружили только через три недели после заявления племянника.

Также появилась информация, что в последнее время Фируз ссорился с женой на фоне больших долгов. Существует вероятность, что именно этот факт стал следствием трагедии.

Согласно версии следствия, Ёров зарезал жену и детей 16 и 10 лет, после чего совершил суицид.