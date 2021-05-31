В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ничего не помню: СК опубликовал видео допроса екатеринбургского стрелка

Лера Букина
22 минуты назад
Следственный комитет (СК) опубликовал видео допроса экс-полицейского Сергея Болкова, открывшего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге вечером 30 мая. В СК заявили, что ему уже предъявили обвинение.
Болков не смог объяснить причину своего задержания. Однако он сообщил, что помнит, как взялся за оружие и как стрелял. Пока неизвестно, каковы были мотивы стрельбы.
Напомним, что стрелком оказался бывший сотрудник милиции. Он открыл стрельбу из карабина.
Как выяснил СК, Болков в момент стрельбы находился в стадии сильного алкогольного опьянения. Его соседи сообщили, что он выкрикивал «странные вещи», в частности, о 90-х годах. Также от местных жителей стало известно, что фигурант дела служил в Чечне, однако ничего подозрительного в его поведении они не замечали. Также они сообщили, что Болков 20 лет назад убил мужчину.
От действий стрелка пострадали 9-летняя девочка и приехавший по вызову росгвардеец. Ребенку провели очень сложную операцию. Ее ввели в медикаментозную кому.
Самого Болкова задержали после штурма квартиры силовиками. Он был направлен на медосвидетельствование.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щелкове найдены тела четырех человек.
Происшествия,Видео,СКР,Екатеринбург,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители