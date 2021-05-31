Следственный комитет (СК) опубликовал видео допроса экс-полицейского Сергея Болкова, открывшего стрельбу с балкона своего дома в Екатеринбурге вечером 30 мая. В СК заявили , что ему уже предъявили обвинение.

Болков не смог объяснить причину своего задержания. Однако он сообщил, что помнит, как взялся за оружие и как стрелял. Пока неизвестно, каковы были мотивы стрельбы.

Напомним, что стрелком оказался бывший сотрудник милиции. Он открыл стрельбу из карабина.

Как выяснил СК, Болков в момент стрельбы находился в стадии сильного алкогольного опьянения. Его соседи сообщили, что он выкрикивал «странные вещи», в частности, о 90-х годах. Также от местных жителей стало известно, что фигурант дела служил в Чечне, однако ничего подозрительного в его поведении они не замечали. Также они сообщили, что Болков 20 лет назад убил мужчину.

От действий стрелка пострадали 9-летняя девочка и приехавший по вызову росгвардеец. Ребенку провели очень сложную операцию. Ее ввели в медикаментозную кому.

Самого Болкова задержали после штурма квартиры силовиками. Он был направлен на медосвидетельствование.