Семью из четырех человек нашли убитыми в Подмосковье

Как отмечается, убитые были обнаружены накануне. Дверь в квартиру была заперта. А внутри находились тела 40-летней женщины, мужчины и детей, 17 и 11 лет. Женщина и дети были зарезаны - на их телах обнаружены множественные колото-резаные раны. На теле обнаруженного рядом мужчины ранений не было обнаружено. Рядом с ним нашли пустую бутылку из-под уксусной кислоты.