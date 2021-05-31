Семью из четырех человек нашли убитыми в Подмосковье

В квартире многоэтажного дома в подмосковном Щелкове найдены тела четырех человек. Об этом РИА Новости заявила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. Возбуждено дело об убийстве.
Как отмечается, убитые были обнаружены накануне. Дверь в квартиру была заперта. А внутри находились тела 40-летней женщины, мужчины и детей, 17 и 11 лет. Женщина и дети были зарезаны - на их телах обнаружены множественные колото-резаные раны. На теле обнаруженного рядом мужчины ранений не было обнаружено. Рядом с ним нашли пустую бутылку из-под уксусной кислоты.
«В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической», — сообщила Врадий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении таксиста, который подозревается в убийстве человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы.