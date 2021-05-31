В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Семью из четырех человек нашли убитыми в Подмосковье

Лера Букина
51 минуту назад
В квартире многоэтажного дома в подмосковном Щелкове найдены тела четырех человек. Об этом РИА Новости заявила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. Возбуждено дело об убийстве.
Как отмечается, убитые были обнаружены накануне. Дверь в квартиру была заперта. А внутри находились тела 40-летней женщины, мужчины и детей, 17 и 11 лет. Женщина и дети были зарезаны - на их телах обнаружены множественные колото-резаные раны. На теле обнаруженного рядом мужчины ранений не было обнаружено. Рядом с ним нашли пустую бутылку из-под уксусной кислоты.
«В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической», — сообщила Врадий.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении таксиста, который подозревается в убийстве человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы.
Происшествия,Видео,Ольга Врадий,СКР,РИА Новости,Московская Область,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители