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Опубликовано видео смертельного ДТП в Нижегородской области

Алевтина Жаркова
20 минут назад
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Нижегородской области.
Отмечается, что среди пострадавших двое детей. Страшные кадры столкновения публикует Telegram-канал Life SHOT.
Как сообщает канал, 30 мая в Борском районе внедорожник неожиданно вылетел на встречную полосу, врезавшись в Mitsubishi, после чего с ними столкнулась ехавшая сзади иномарка Chery.
Жертвами аварии стали две женщины и двое мужчин. Пострадавшие дети были доставлены в больницу.
Происшествия,Видео,Нижегородская Область,
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