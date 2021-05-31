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ФСБ пресекла в 25 регионах России деятельность почти 100 подпольных оружейников

ТАССиещё 2
13 минут назад
ФСБ России выявила в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников и изъяла 385 единиц оружия. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - подчеркнули ЦОС.
В результате из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Масштабная спецоперация проводилась в мае в Москве, республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.
Среди изъятого оружия 3 пулемета, 45 автоматов (АК-103, АКМ, АК-47, АК-74, АКС-74У, АКМС), 9 пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, а также 7 самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГ-33, РГО), более 93 тыс. патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.
"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", - сообщили в ФСБ.
Происшествия,Видео,Росгвардия,ФСБ,МВД,Россия,
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