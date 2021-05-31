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Ребенок в реанимации: что известно о пострадавших от "борца с гомосексуализмом"

Алиса Селезнёва
52 минуты назад
Девочка, получившая ранения после того, как бывший сотрудник МВД Сергей Болков начал стрелять по прохожим, прооперирована и находится в реанимации. Пострадавший силовик отпущен домой, заявили «Комсомольской правде» в Минздраве Свердловской области.
Ребенок в реанимации: что известно о пострадавших от "борца с гомосексуализмом"
Фото: ТАССТАСС
«Рамблер» писал, что 30 мая экс-сотрудник МВД Сергей Болков открыл огонь по людям из окна своей квартиры в многоэтажке Екатеринбурга. Он ранил девятилетнюю девочку и прибывшего на место происшествия сотрудника Росгвардии. Стрельба велась из охотничьего карабина «Сайга». В результате спецоперации стрелок был задержан.
В Минздраве отметили, что девочка прооперирована и находится в ОДКБ 1.
«Состояние тяжелое. Находится в реанимации», - пояснили в пресс-службе.
При этом росгвардеец после оказания помощи в травмотологии был отпущен домой, пояснили в ведомстве.
Болкову за покушение на убийство девочки и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов грозит наказание вплоть до пожизненного. Известно, что он служил в патрульно-постовой службе МВД, работал в ЧОПе и имеет опыт участия в военной кампании в Чечне.
По данным СМИ, стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения и кричал из окна: «Требую отменить гомосексуализм!».
Происшествия,Росгвардия,Минздрав РФ,МВД,Комсомольская правда,
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