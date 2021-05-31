На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире

По его словам, подозреваемый произвел несколько десятков выстрелов. В квартире, откуда он вел стрельбу по людям, обнаружены 26 гильз, еще 46 найдены во дворе жилого дома.

Соседи рассказали, что он на протяжении нескольких дней был в запое. Злоупотреблять алкоголем мужчина стал после увольнения со службы в МВД в 2010 году. Сообщалось, что стрелявшего зовут Сергей Болков, он 1973 года рождения. Жильцы рассказывают о случавшихся у него приступах агрессии и семейных скандалов.