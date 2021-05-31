Часть Камчатки осталась без связи

По информации местных СМИ, авария повлияла на все сферы жизни Камчатки, которые зависят от доступа в интернет. Парализованы банковская система, делопроизводство в частных и государственных учреждениях. В некоторых магазинах не принимают не только карты, но и наличные: системы учета товарооборота тоже "завязаны" на интернет и сейчас не могут проводить данные о покупках, а в ручной режим многие продавцы не решаются перейти.