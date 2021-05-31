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Абоненты "Ростелекома" на Камчатке остались без интернета из-за аварии на сетях

ТАСС
20 минут назад
Специалисты "Ростелекома" на Камчатке зафиксировали аварийный сигнал, который привел к отключению абонентов от интернета. Кроме того, частично пропала телефонная связь, сообщила в понедельник ТАСС директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Дальний Восток" Любовь Алексеева.
Часть Камчатки осталась без связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 15:06 по Камчатскому времени (06:06 мск) зафиксировали аварийный сигнал по маршруту Усть-Большерецк - Дальний. Бригада специалистов выехала на место. У абонентов "Ростелекома" отсутствует интернет и частично телефонная связь. Количество пострадавших абонентов, попавших под отключение, уточняется", - сказала Алексеева.
О причинах и сроках восстановления будет сообщено дополнительно.
По информации местных СМИ, авария повлияла на все сферы жизни Камчатки, которые зависят от доступа в интернет. Парализованы банковская система, делопроизводство в частных и государственных учреждениях. В некоторых магазинах не принимают не только карты, но и наличные: системы учета товарооборота тоже "завязаны" на интернет и сейчас не могут проводить данные о покупках, а в ручной режим многие продавцы не решаются перейти.
Население Камчатского края, по данным Росстата, составляет 311,6 тыс. человек, из них 57,55% проживают в столице края, городе Петропавловске-Камчатском.
"Ростелеком" - российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного телевидения, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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