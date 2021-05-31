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Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину

RT на русскомиещё 7
50 минут назад
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, в результате которой пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, признал вину. Об этом сообщает ТАСС.
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге признал вину
Фото: СК РФСК РФ
«Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате этого пострадали сотрудник Росгвардии и девочка. Возбуждено уголовное дело.
Согласно последним данным, сотрудник Росгвардии отпущен домой после получения медицинской помощи.
Вместе с этим URA.RU писало, что девочка, которая получила ранение, была прооперирована.
Происшествия,Росгвардия,Екатеринбург,
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