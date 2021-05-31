Появилось видео трагичного салюта ко дню химика в Стерлитамаке

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, что установка начала взрываться и палить во все стороны прямо на земле. Сообщается, что один из зарядов попал в окно учебного корпуса Башкирского Государственного университета, после чего начался пожар. В учебном корпусе на проспекте Ленина сработала пожарная сигнализация. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные, 5 единиц техники и 12 человек личного состава. К их прибытию в кабинете, в который залетел снаряд,были оплавлены стулья, помещение было задымлено.