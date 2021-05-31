Появилось видео задержания Екатеринбургского стрелка

Стрелявшего по людям из окна своей квартиры мужчину задержали правоохранители. Инцидент произошёл на улице Бородина, в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Видео публикует опубликовано на youtube-канале следственного комитета.
На кадрах можно увидеть уже задержанного Сергея Болкова, а также квартиру из которой бывший полицейский стрелял по прохожим и автомобилям.
Сообщается, что при штурме квартиры стрелявшего мужчины были применены светошумовые гранаты. Стрелок оказал сопротивление, но все пули попали в щиты штурмующих. Сам Сергей не пострадал.
Известно, что в результате стрельбы были ранены сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка. Она находится в тяжёлом состоянии.