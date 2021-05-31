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Самолет в Екатеринбурге прервал взлет из-за опасности столкновения

Вечерняя Москва
13 минут назад
Пассажирский лайнер, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, прервал взлет. Причиной стало срабатывание системы оповещения о столкновении. Об этом сообщили в воскресенье, 30 мая, в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Самолет в Екатеринбурге экстренно прервал взлет
Фото: Денис Гришкин /АГН МоскваДенис Гришкин /АГН Москва
Уточняется, что самолет уже начал разгоняться на взлетно-посадочной полосе, когда система подала тревожный сигнал.
В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 124 пассажира, в том числе 30 детей. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.
Воздушное судно вылетело в Сочи, но на четыре часа позже запланированного, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что рейс Москва — Симферополь в Шереметьеве проверят из-за сообщения о минировании.
Происшествия,Аэропорт Шереметьево,РИА Новости,Сочи,Екатеринбург,
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