Самолет в Екатеринбурге экстренно прервал взлет

Пассажирский лайнер, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Сочи, прервал взлет. Причиной стало срабатывание системы оповещения о столкновении. Об этом сообщили в воскресенье, 30 мая, в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Фото: Денис Гришкин /АГН МоскваДенис Гришкин /АГН Москва
Уточняется, что самолет уже начал разгоняться на взлетно-посадочной полосе, когда система подала тревожный сигнал.
В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 124 пассажира, в том числе 30 детей. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.
Воздушное судно вылетело в Сочи, но на четыре часа позже запланированного, передает РИА Новости.