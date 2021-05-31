Самолет в Екатеринбурге экстренно прервал взлет

Уточняется, что самолет уже начал разгоняться на взлетно-посадочной полосе, когда система подала тревожный сигнал.

В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 124 пассажира, в том числе 30 детей. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.