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Задержание открывшего стрельбу в Екатеринбурге показали на видео

Lenta.ruиещё 2
11 минут назад
Следственный комитет (СК) России показал видео задержания бывшего сотрудника МВД Сергея Болкова, устроившего стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге, и осмотра места происшествия. Кадры размещены на YouTube-канале ведомства.
Задержание стрелка из Екатеринбурга показали на видео
Фото: ТАССТАСС
На кадрах видно, как стрелявший лежит на земле лицом вниз. На мужчине надеты наручники. В это время полицейские и сотрудники СК проводят следственные действия, в частности, осматривают его жилище.
Вечером 30 мая в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». Стрелявшим из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина оказался бывший сотрудник МВД Сергей Болков 1973 года рождения, который уволился из милиции по собственному желанию в 2010 году. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы два человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали. Она находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.
Происшествия,Росгвардия,СКР,МВД,Екатеринбург,
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