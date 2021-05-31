Задержание стрелка из Екатеринбурга показали на видео

Вечером 30 мая в Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга». Стрелявшим из окна многоэтажного жилого дома на улице Бородина оказался бывший сотрудник МВД
Сергей Болков 1973 года рождения, который уволился из милиции по собственному желанию в 2010 году. На место прибыли отряды Росгвардии
и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы два человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали. Она находится
в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.