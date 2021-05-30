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Мужчина открыл стрельбу по людям в Екатеринбурге

Майк Габриелян
1 час назад
В Екатеринбурге мужчина открыл огонь из окна по людям. На место происшествия прибыла Росгвардия.
По предварительным данным, ранены два человека – ребенок и боец Росгвардии. Стрельба происходит в эти минуты на улице Бородина, передает канал 112.
Злоумышленник, предположительно, стреляет из Сайги с 4-го этажа.
Периодически он прекращает огонь, затем возобновляет его. На место выдвинулись спецназ и переговорщики полиции.
Как сообщает Telegram-канал Baza, стрелок является некий Сергей Боков. Ранее он был сотрудником МВД, должность и звание его пока не называются
Происшествия,Видео,Сергей Боков,Росгвардия,МВД,Екатеринбург,
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