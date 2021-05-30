Пелевина обокрали после получения премии

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Молодой литератор известен по книгам «Калинова Яма», «Четверо», «Здесь живу только я».

Накануне Александру вручили литературную премию «Национальный бестселлер». После торжественной церемонии в Доме актера в Санкт-Петербурге Пелевин взял друзей и отправился праздновать событие в бар, - сообщает fontanka.ru.

Там они хорошо посидели, а около трех часов ночи вызвали такси и вышли встречать машину на улицу.

Тут к виновнику торжества подошел некий крепкий мужчина кавказской наружности, похвалил «шикарный костюм», и даже обнял.

Пока Александр с друзьями соображали, что к чему, незнакомец сел в машину и уехал. А Пелевин понял, что остался без смартфона.

Хорошо, что пострадавший быстро сориентировался и тут же заблокировал все свои карты.

Обворованный лауреат намерен обратиться в полицию.

Как ранее сообщал «Рамблер», полиция возбудила уголовное дело против 53-летнего мужчины, которого подозревают в краже смартфона у школьницы.