Пелевина обокрали после получения премии

Молодой литератор известен по книгам «Калинова Яма», «Четверо», «Здесь живу только я».
Накануне Александру вручили литературную премию «Национальный бестселлер». После торжественной церемонии в Доме актера в Санкт-Петербурге Пелевин взял друзей и отправился праздновать событие в бар, - сообщает fontanka.ru.
Там они хорошо посидели, а около трех часов ночи вызвали такси и вышли встречать машину на улицу.
Тут к виновнику торжества подошел некий крепкий мужчина кавказской наружности, похвалил «шикарный костюм», и даже обнял.
Пока Александр с друзьями соображали, что к чему, незнакомец сел в машину и уехал. А Пелевин понял, что остался без смартфона.
Хорошо, что пострадавший быстро сориентировался и тут же заблокировал все свои карты.
Обворованный лауреат намерен обратиться в полицию.
Как ранее сообщал
«Рамблер», полиция возбудила уголовное дело против 53-летнего мужчины, которого подозревают в краже смартфона у школьницы.
Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Женщина, ставшая очевидцем произошедшего, вызвала полицию. Подозреваемого удалось задержать по «горячим» следам.