23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
и его спутница, россиянка София Сапега
. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.