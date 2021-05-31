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Одну из девочек, пострадавших при падении с батута в Барнауле, подключили к ИВЛ

ТАССиещё 14
1 час назад
Две девочки, пострадавшие в результате падения с опрокинувшегося батута в Барнауле, находятся в тяжелом состоянии. Одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
"Обе в тяжелом состоянии в отделении реанимации Больницы скорой медицинской помощи. Одна девочка на ИВЛ", - сообщили в пресс-службе.
В воскресенье в Барнауле у ТЦ "Район" перевернулся батут. В результате происшествия пострадали две девочки, они были госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
СК по региону возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проверку по данному инциденту проводит прокуратура. Власти Алтайского края сообщили о внеплановой проверке аттракционов в связи с инцидентом.
Происшествия,Видео,Минздрав РФ,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,Барнаул,
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