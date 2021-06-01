На Алтае СК подозревает чиновников, ответственных за установку батутов, в халатности

«За состояние батутов должны отвечать, в том числе сотрудники Ростехнадзора
. Мы сейчас выясняем в чьи полномочия входил контроль за состоянием аттракционов и батутов и будет давать юридическую оценку», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ
по Алтайскому краю Людмила Рязанцева
. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность» на сотрудников контролирующих органов, которые принимали батут, откуда упали две маленькие девочки. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в минувшие выходные в Барнауле в воздух поднялся батут с детьми. В результате две маленькие девочки перелетели через забор и упали на трамвайные пути. Одну из пострадавших девочек перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Губернатор края Виктор Томенко
поручил провести внеплановую проверку аттракционов. Фото: pxhere.com