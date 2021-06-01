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На Алтае СК подозревает чиновников, ответственных за установку батутов, в халатности

РИА "ФедералПресс"иещё 11
4 часа назад
«За состояние батутов должны отвечать, в том числе сотрудники Ростехнадзора. Мы сейчас выясняем в чьи полномочия входил контроль за состоянием аттракционов и батутов и будет давать юридическую оценку», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность» на сотрудников контролирующих органов, которые принимали батут, откуда упали две маленькие девочки. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в минувшие выходные в Барнауле в воздух поднялся батут с детьми. В результате две маленькие девочки перелетели через забор и упали на трамвайные пути. Одну из пострадавших девочек перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Губернатор края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов. Фото: pxhere.com
На Алтае СК подозревает чиновников, ответственных за установку батутов, в халатности
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
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